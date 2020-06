Proyecto de borrón y cuenta nueva en Datacrédito pasa a revisión de la Corte

Los senadores David Barguil y Luis Fernando Velasco, promotores del proyecto, agradecieron el respaldo de los 99 congresistas que votaron a favor.

“El texto aprobado cumple el propósito de ayudarle a millones de colombianos para que tengan una segunda oportunidad, pero también acoge las voces de distintos sectores y da solución a la preocupación que tienen muchos sectores”, indicó el senador Barguil.

“El propósito principal es que millones de ciudadanos no tendrán que padecer ese gota a gota y el pagadiario porque no tienen acceso a créditos en los bancos, en cooperativas, en establecimientos de comercio, que no pueden sacar una línea de celular o un televisor, puedan tener esa oportunidad y eso ayudará a reactivar la economía en estos momentos difíciles”, añadió.

El senador Velasco, por su parte, dijo: "Vamos a arreglarle el historial crediticio a millones de colombianos que alguna vez estuvieron en mora y que quieren ponerse al día con todos sus compromisos y que puedan ser sujetos de crédito de nuevo".

El congresista indicó que un punto importante es que las personas que han sido víctimas de suplantación tendrán una solución efectiva con esta nueva ley, que deberá ser avalada por la Corte Constitucional y posteriormente ser sancionada por el presidente de la República.

Según los congresistas, estos son los puntos principales de la ley de ‘borrón y cuenta nueva’: