Proyecto de Ley busca que Colombia produzca sus propias vacunas

El senador liberal Iván Darío Agudelo radicará hoy ante el Congreso de la República el proyecto de ley “Por medio de la cual se dictan las bases de la Política Nacional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación I+D+i para la Seguridad Farmacéutica y se dictan otras disposiciones”, la radicación de la iniciativa estará precedida por el lanzamiento del libro Seguridad Farmacéutica en cuyo desarrollo participó la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; y el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos.

Agudelo, quién fue uno de los artífices de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; y de la Ley Spin-Off, habló con RCN Radio sobre el propósito y los alcances de la iniciativa.

"Con la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; el Centro de Altos Estudios Legislativos del Congreso de la República, y Procolombia, convocamos a una audiencia pública denominada “Colombia: Hacia una seguridad Farmacéutica” en el mes de mayo pasado. En aquella audiencia participaron investigadores, dirigentes gremiales, empresarios, y demás expertos del ámbito científico y farmacéutico, de 12 países", dijo el senador liberal.



El congresista además agregó que "A partir de ello, construimos el libro de memorias que presentamos y cuyo contenido fue elemento fundamental para estructurar el proyecto de ley, pues nos demostró la necesidad de tener una producción de medicamentos y vacunas propia, necesidad que todos de forma empírica ya sentíamos, pero que muchas veces no dimensionamos en su importancia, en tanto podamos contar con el mercado internacional que nos lo provea, lo que no siempre pasa, como ocurrió con la pandemia, donde los reactivos y otros bienes sanitarios fueron de acceso limitado".



Sobre el propósito del proyecto de Ley, Agudelo explicó que "comprende una serie de medidas consecuencia del aprendizaje de las lecciones que nos ha dejado la pandemia de Covid-19. Colombia producía vacunas, pero en mala hora nos convencimos de que todo lo podíamos traer de afuera y que no era necesario contar con capacidad científica ni productiva para proveer a nuestra población de bienes que exigen mucho conocimiento instalaciones y tecnología, pero que aun así son imprescindibles como es el caso de los medicamentos y las vacunas".



Y aclaró que "este proyecto busca, entonces, establecer una capacidad científica nacional para proveer bienes sanitarios esenciales: medicamentos, vacunas, equipos médicos, entre otros. Además tendríamos la posibilidad de entregarle al mundo muchas cosas nuevas que seríamos capaces de crear a partir de nuestra biodiversidad y nuestro capital humano".

El senador manifestó que este proyecto es distinto de la ley que sancionó hace pocos días el Presidente Duque en materia de vacunación contra el Covid-19

"Esa ley que aprobamos en el Congreso de la República, tiene un carácter coyuntural, que se enfoca es en la posibilidad de comprar vacunas para atender pandemias, lo que sigue implicando salir a la búsqueda de un tercero que produzca. Este proyecto, en cambio, capitaliza las lecciones de la coyuntura y las proyecta en el largo plazo para contribuir a sacar el país de su dependencia tecnológica, y de la indefensión que padece a falta de capacidad científica para generar conocimiento y bienes públicos esenciales, es decir, que en el futuro podamos tener una producción propia para dar respuesta a otras emergencias que de seguro llegarán" dijo el legislador.

Según el senador Iván Darío Agudelo, el proyecto busca dotar de las herramientas necesarias a los científicos colombianos para que puedan generar conocimiento que permita desarrollar tecnologías a largo plazo.



"Establece una Política Nacional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación para la seguridad farmacéutica, que pone la generación de conocimiento científico en Colombia como un asunto del cual depende la seguridad nacional de largo plazo. Recordemos que el país está en mora de establecer una política farmacéutica, más amplia" manifestó el congresista liberal.



Agudelo además dijo que "Este proyecto se limita a abordar el asunto científico, que es a mi juicio, el elemento central, estableciendo como principal instrumento para esa política, un instituto científico dotado de múltiples herramientas para la investigación y la fabricación de productos farmacéuticos y otras tecnologías sanitarias esenciales. La ciencia es lo que promete sacar al mundo de esta pandemia, lo que puede permitirle a la humanidad superar los retos que nos presenta el cambio climático, lo que nos va a permitir transitar hacia fuentes de energía más sostenibles".



El senador Agudelo considera la ciencia juaga un papel fundamental en el desarrollo del país: "La ciencia es la mejor herramienta que tiene el ser humano para superar las enfermedades y los trastornos sociales y económicos que pueden causar. Eso ya está más que probado en la historia: La vacunación ya erradicó la viruela; Colombia participó exitosamente en el desarrollo de la vacuna contra la fiebre amarilla y la fabricó durante años. Debemos recuperar esa conciencia de que la ciencia es soporte de la salud y la vida de los ciudadanos, y por ello el papel del Estado es impulsarla".



Por último, el congresista reconoció a varias instituciones que participaron en la iniciativa que a penas iniciará trámite en el Congreso de la República.



"Debo hacer un reconocimiento a la Academia Colombiana de Ciencias, quienes con compromiso desinteresado y una altísima calidad científica, han contribuido en este propósito de darle la oportunidad al país de participar en la generación de conocimiento y de bienes tecnológicos para el bienestar humano, de la mano de reconocidos investigadores colombianos que la integran, con ellos trabajamos durante seis meses, para estructurar un proyecto que contenga una política pública integral de Ciencia, Tecnología e Innovación para producir bienes públicos esenciales, en este caso, medicamentos y vacunas".



El senador liberal dijo que actualmente está trabajando en otros proyectos de ley para garantizar la seguridad alimentaria y la seguridad energética del país, los cuales serán radicados en los próximos meses.