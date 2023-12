Proyecto de ley busca revivir facultades de la Policía para combatir el microtráfico en parques

En el Congreso de la República fue radicado un proyecto de ley con el que se pretende revivir las medidas que establecía el decreto que fue derogado por el Gobierno sobre la prohibición del consumo de droga en parques y otros lugares públicos.

El propósito es devolverle a la Policía Nacional las facultades que tenía para perseguir a los expendedores de droga y decomisar las sustancias cuando así lo consideren.

La iniciativa es del Partido Conservador, quien a través de su presidente, Efraín Cepeda, manifestó que la derogatoria de este decreto atenta contra el bienestar social y abre la puerta para la libre comercialización de estas sustancias sin restricciones.

“La Policía hoy sin ese decreto no puede actuar, no puede hacer nada, aquí no estamos hablando de consumo estamos hablando de microtráfico, estamos hablando de envenenar nuestros niños, estamos hablando de proteger a la familia, a la niñez no se le toca, no puede haber microtráfico”, indicó Cepeda.

El representante Wadith Manzur explicó que la idea es que esta prohibición, así como las facultades de la Policía para perseguir a los expendedores de droga, queden explícitas en una norma que no pueda ser modificada por el Gobierno.

“Esto es un proyecto de ley para que no quedemos a merced de los gobiernos de turno, que esto sea una política, una ley que no sea derogable por el lapicero de ningún gobernante”, indicó.

Los congresistas esperan que el trámite de esta propuesta avance lo más rápido posible en el próximo periodo de sesiones ordinarias que se inicia el 16 de febrero en el Congreso de la República.

La anulación del decreto sobre drogas por parte del presidente Gustavo Petro generó un mal ambiente en el Senado durante la discusión en cuarto debate de la reforma constitucional que buscaba legalizar la comercialización de la marihuana recreativa y el proyecto terminó hundiéndose en la plenaria con una votación mayoritaria.