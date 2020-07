Proyecto de renta básica para atender pandemia fue radicado en el Congreso

Por su parte, el senador Armando Benedetti indicó que esta renta básica es fundamental para que los ciudadanos puedan quedarse en sus casas, respetando las medidas de aislamiento, máxime cuando el pico de la pandemia ya está llegando.

“Con los paupérrimos recursos que tenemos, hay que empezar a crear una básica para estimular un consumo interno y para que la gente pueda hacer esas cuarentenas. Ya llevamos cuatro meses de cuarentena y a mí me preocupa cuando el Gobierno dice que estamos mejor que España, eso no es así, ellos no pasaron más de 20 o 30 días de cuarentena, nosotros vamos para 120 días de cuarentena”, indicó.

Según el congresista, se debe empezar a hacer una campaña efectiva para que el proyecto se apruebe. “Deberíamos empezar a hablar más para afuera y menos para adentro. Hay que empezar a hacer una logística parlamentaria para empezar a materializar este hecho de la renta básica”, sostuvo.

Asimismo, fue presentada una reforma tributaria para financiar la implementación de la renta básica. El senador Jorge Robledo dijo que no se trata de un proyecto regresivo.

Lea además: Congresista insiste en ley para prohibir matrimonios de menores de edad

“Esta reforma tributaria, por primera vez en la historia del país, no le sube ni un centavo los impuestos a los pobres, ni a las clases medias, ni a las pequeñas y medianas empresas, por el contrario, disminuye en lo que podemos los impuestos a esos sectores. Los incrementos que hay son para personas naturales y jurídicas muy adineradas”, manifestó.

El Gobierno Nacional ha dicho que el ingreso solidario que se viene entregando a la familias más pobres, es la renta básica que varios sectores están pidiendo. Sin embargo, algunos han manifestado que esto no es suficiente para garantizar el sustento de los colombianos.