Aunque el expresidente Álvaro Uribe anunció que se impulsará un referendo para reformar el acuerdo de paz y eliminar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el Centro Democrático ya radicó un proyecto en el Congreso que tiene ese propósito.

Fue la senadora Milla Romero, la que precisamente ocupa la curul que dejó Uribe, la que presentó este acto legislativo para eliminar la JEP de la Constitución Política.

“Hemos radicado el proyecto de acto legislativo que busca derogar la JEP. Sus pilares eran verdad, justicia, reparación y no repetición, pero esos no se han cumplido”, indicó.

Romero afirma que no ha existido verdad, tras recordar que las Farc dijeron “que los niños no eran reclutados, sino que ingresaban a proyectos de formación y ahora con el tema del doctor Álvaro Gómez Hurtado quieren hacernos creer que fueron ellos, cuando hay suficiente material probatorio que demuestra lo contrario”.

La congresista indicó que este tribunal transicional no está brindando justicia frente a los delitos que se cometieron en el marco del conflicto.

“Todos vimos lo que sucedió con el caso de Santrich, que delinquió aún después de haber ingresado a este proyecto y todos sabemos lo que pasó con él”, manifestó.

También dijo que el postulado de reparación no se ha cumplido, porque “las víctimas no han recibido ni el 0.2% para poder repararlas. Tampoco se ha cumplido con la no repetición porque las cifras nos demuestran que ya van más de 7.000 reincidentes, mal llamados disidencias de las Farc”.

El uribismo considera que el presupuesto de 300.000 millones de pesos que tiene asignado la JEP para su funcionamiento es muy alto, cuando con esos recursos alrededor de dos millones de familias podrían recibir la ayuda del programa de Ingreso Solidario.