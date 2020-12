Proyecto que busca disminuir el costo del SOAT fue aprobado en primer debate

La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca una disminución gradual del costo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

El proyecto de la bancada liberal de la Cámara de Representantes, establece incentivos a los conductores que no hicieron uso del SOAT o afectación de la póliza para que haya reducción en el costo.

El representante Alejandro Vega explicó que aquellos propietarios que no reporten accidentes de tránsito en el año inmediatamente anterior tendrán un descuento del 15% sobre el valor del SOAT y por cada año de no afectación el descuento seguirá aumentándose.

"De no afectar el seguro por segundo año consecutivo, el descuento será del 20% en el valor de la tarifa; si el buen comportamiento persiste durante tres años y no se afecta el seguro, tendrán un descuento del 25%, la no afectación por cuarto año consecutivo implicará un descuento del 30% y si se cumplen cinco años o más sin hacer uso del SOAT el descuento será del 35% en el valor de la tarifa", afirmó el representante.

El propósito inicial del proyecto de ley es el de establecer medidas para promover la adquisición, renovación y no evasión del SOAT y con la reducción gradual de su costo se promueven hábitos óptimos de conducción.

La representante Nubia López señaló que este es un alivio financiero para las familias colombianas y promueve la seguridad vial.

"Este es un incentivo para que todos los propietarios de vehículos adquieran el SOAT. Ahora el paso a seguir es el de defender el proyecto en plenaria de Cámara en su segundo debate", señaló la congresista.

El texto del proyecto de ley contempla que, en caso de afectar el seguro sin importar el año en que ocurra, se perderá el beneficio de todo descuento pero se podrá acceder nuevamente a los beneficios de no afectar la póliza en los términos anteriormente señalados.

Este proyecto conjunto de los congresistas liberales Alejandro Vega, Andrés Calle, Julián Peinado, Adriana Gómez, Carlos Ardila, Nubia López, Víctor Ortiz, Laura Fortich, Juan Fernando Reyes Kuri, Fabio Arroyave, Alejandro Carlos Chacón, Rodrigo Rojas, Elizabeth Jay Pang Díaz, Alexander Bermúdez, Nilton Córdoba, Edgar Gómez y representantes de otras colectividades.