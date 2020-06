La Comisión Primera del Senado decidió archivar por mayoría, un proyecto de ley presentado por el Centro Democrático, con el cual se buscaba prohibir en Colombia el matrimonio entre menores de edad.

Aunque el senador Santiago Valencia quien es el ponente de la iniciativa, la defendió hasta el final, los parlamentarios consideraron que esta propuesta podría afectar las libertades individuales.

El senador Roosevelt Rodríguez indicó que “yo creo que cohibir, limitar, prohibir la posibilidad del matrimonio en los jóvenes, no me cabe ninguna duda que va contra el libre desarrollo de la personalidad, por lo tanto expreso que no puedo respaldar este proyecto en estas condiciones”.

El senador Valencia había explicado que uno de los objetivos del proyecto era prevenir el embarazo adolescente y combatir los altos índices de violencia que se presentan en los hogares que inician desde muy temprano.

“Hay una tendencia mundial y una recomendación de la Unicef de prohibir los matrimonios para menores de 18 años de edad, porque lamentablemente la realidad lo que nos ha indicado es que la mayoría de los menores que se casan antes de los 18 lo hacen por voluntad de sus padres y no por su propia voluntad”, indicó.

“Esto ha influido en la profundización de círculos de la pobreza, en la profundización de maltrato, embarazo adolescente, de una cantidad de problemas que vemos todo el tiempo en nuestro niños, por esa práctica que se ha venido aboliendo en todo el mundo. Sin embargo, la Comisión Primera consideró que esto atentaba contra la libertad y mayoritariamente hundieron el proyecto”, añadió.

Valencia indicó que los autores del proyecto muy seguramente insistirán en volverlo a presentar para que el Congreso le de trámite.