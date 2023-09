Proyectos de ordenamiento no pretenden detener la minería: MinAmbiente

En un debate en la Comisión V del Senado de la República, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, dejó claro que el proyecto de decreto de reordenamiento minero no tiene como objetivo frenar la actividad minera en Colombia.

El decreto tiene como principal objetivo cumplir con un fallo del Consejo de Estado que exige la planificación ambiental del territorio antes de otorgar títulos mineros, con el fin de brindar seguridad jurídica al sector minero.

La ministra Muhamad destacó que esta medida busca evitar conflictos, ordenar los territorios y establecer una base sólida de seguridad jurídica en el ámbito ambiental.

Lea también: Minminas descarta apagón energético en Colombia

Por su parte, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad indicó que "el consejo de estado está cogiendo el principio de precaución y nos está diciendo aplíquelo a través de data figura, reserve el área haga lo estudio de detalle y después defina si esa área es compatible o no es compatible precisamente para evitar que se entreguen títulos y derechos a particular donde no se debería".

Así mismo, la ministra de ambiente anunció su participación en el próximo Congreso Nacional de Minería, donde detallará el proyecto de decreto y responderá a las preocupaciones que pueda tener el sector minero. En sus palabras, la ministra subrayó: "Lo que buscamos es evitar y resolver conflictos, ordenar los territorios y empezar a generar más seguridad jurídica en lo ambiental", sostuvo.

Le puede interesar: Para limpieza y oxigenación cierran temporalmente las playas de Santa Marta

La ministra explicó que el decreto aborda el problema de la planificación posterior a la concesión de títulos mineros, que ha puesto en peligro los ecosistemas más vulnerables del país. Además, enfatizó que se aplicará de manera específica en zonas con conflictos identificados.

En relación con la creación de reservas temporales, Muhamad destacó que esta medida contará con un riguroso respaldo técnico y que su establecimiento se basa en el Código de Recursos Naturales de 1974.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reafirmó su compromiso de respetar los derechos adquiridos y continuará evaluando los comentarios recibidos durante el desarrollo del proyecto de decreto.

La ministra Muhamad reiteró que el objetivo principal es lograr un ordenamiento minero ambiental justo y sostenible para Colombia.