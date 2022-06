Publican cédula de Gustavo Petro tras polémica por su lugar de nacimiento

No cesa la polémica por cuenta del lugar de nacimiento del candidato presidencial Gustavo Petro, quien según palabras del aspirante es oriundo de Zipaquirá, Cundinamarca y no de Ciénaga de Oro, Córdoba, como él lo ha pregonado en varias oportunidades.

“Yo nací el 19 de abril de 1960, en Zipaquirá”, se le escucha decir al propio Petro durante una audiencia que quedó grabada en video y que publicó el senador Jorge Robledo.

Lea también: No importa donde haya nacido, Petro ganó en Zipaquirá y Ciénaga en la primera vuelta

Esto ha generado todo tipo de comentarios y algunos acusan al líder del Pacto Histórico de mentirle a la ciudadanía haciéndose pasar por costeño, con el ánimo de lograr simpatía entre los votantes de esa región del país.

En medio de esta situación, el senador Robledo publicó las fotocopias de la cédula de ciudadanía y el registro civil de Petro, que comprueban que sí nació en Zipaquirá y no en la Costa Caribe colombiana.

“CONFIRMADO @petrogustavo NO nació en Ciénaga de Oro, sino en ZIPAQUIRÁ. ¿Pruebas? - Cédula de ciudadanía - Registro civil - Video en el que Petro lo dice. Y no es que esté mal nacer en uno u otro sitio, pero sí está muy mal presentarse como costeño sin serlo”, indicó Robledo en su cuenta de Twitter.

Además, también publicó el pantallazo de una noticia publicada en algunos medios de comunicación, en la que se citan palabras textuales de Gustavo Petro diciendo: “Estamos en mi pueblo, Ciénaga de Oro y ad portas de que Córdoba tenga el primer presidente de la República de su historia”.

Consulte aquí: Robledo revela por qué no puede confiar en Petro y explica su voto en blanco

No obstante, el senador Robledo ha recibido críticas desde el Pacto Histórico diciendo que esto no es un gran descubrimiento. El exgobernador Camilo Romero afirmó: “Si le queda tiempo que me ayude, según él, a saber dónde nací. Porque yo también nací en un lado y tengo registro de otro. Nací en Ipiales y tengo registro en Pasto”.

Alfonso Prada, jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro, afirmó que el candidato presidencial sí nació en Ciénaga de Oro y asegura que el departamento de Córdoba sí es su tierra natal.