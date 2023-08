“Puedo apoyar pero no quiero meterme en política”: exgobernador Juan Carlos Abadía

La Sección Segunda del Consejo de Estado anuló la destitución e inhabilidad, por diez años para ejercer cargos públicos, que la Procuraduría General había impuesto en 2015 al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, por supuestas irregularidades en contratación.

El alto tribunal manifestó que el ente de control no podía inhabilitar ni destituir a una autoridad administrativa porque es contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos que indica que solo un juez penal puede afectar derechos políticos de los elegidos por voto popular.

"Gracias a mi Dios salió esto. Está reciente. La Corte Interamericana se pronunció y el Consejo de Estado acogió. Ese fallo es muy completo, donde evalúan lo administrativo y también incluyen la modificación que ha hecho el Consejo de Estado con lo de la Corte Interamericana. Como resultado anula la sanción y recupera los derechos políticos, gracias a mi Dios", manifestó Abadía.

El exgobernador había sido sancionado dos veces por la Procuraduría, ambas por diez años. La primera fue por participación indebida en política, lo que lo llevó a su destitución tras dos años en el cargo, en 2010. Dicha inhabilidad terminó en el 2019.

Adicionalmente, había sido sancionado e inhabilitado por presuntas irregularidades en la selección y suscripción de un contrato en el 2010 que se hizo de manera directa y sin seguir los procedimientos legales, que es la inhabilidad que le anularon.

"Después de ese 'parto de mula' tantos años, uno que otro echándole el agua sucia a uno, criticando, son unos poquitos, pero de todos modos eso afecta. La tranquilidad no tiene precio. Gracias a mi Dios así estoy bien y estoy contento. Lo que sí es que no me desligo, puedo apoyar, liderar procesos y hacer gestiones, para hacer cosas por la ciudad que me parece 'bacano'", puntualizó el exgobernador.