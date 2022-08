Pullas, dardos y más de Benedetti: Genio y figura...

El embajador de Colombia ante Venezuela, Armando Benedetti, ha sido noticia en medio de la normalización de las relaciones con el vecino país. Su papel es determinante para la apertura de la economía, las fronteras y todo lo que tiene que ver con el trabajo conjunto de ambas naciones, teniendo en cuenta que por más de tres años las relaciones estuvieron completamente fracturadas.

Sin embargo, hay posiciones encontradas por la designación de Benedetti en tan importante cargo, teniendo en cuenta, que es un político que ‘no tiene pelos en la lengua’ para dar a conocer su opinión.

De hecho, ha estado en el ojo del huracán por sus fuertes opiniones en distintos ámbitos de la vida pública, lo que deja entrever que no le temblará la mano para decir lo que piensa, incluso al mismo Nicolás Maduro.

En RCN Radio recordamos tres de sus declaraciones más polémicas, a propósito de su protagonismo en el actual gobierno del presidente Gustavo Petro y de su relación con Venezuela.

La ladrona de la ministra miente, recuerde usted que yo soy oposición. yo no tengo la facilidad de estar llamando a ministras para que me den contratos de cerca. Yo estoy como uno de los principales alfiles de Petro.

Y yo no llame a la ministra para hablar en favor de centros poblados y mucho menos de la empresa americana de la que están hablando ahora.

El ‘madrazo’ en pleno debate

En un debate sobre la paridad de género en los partidos políticos, en plena pandemia del coronavirus, un micrófono de la plataforma Zoom quedó prendido y se escucharon conversaciones indeseadas.

Esta vez, se discutía una proposición de las congresistas, Angélica Lozano, Ángela María Robledo y Juanita Goebertus, sobre la paridad de género, cuando se le escuchó un 'madrazo' a Benedetti, cuando era senador y coordinador ponente del proyecto.

Robledo pidió la palabra y mostró su molestia por lo dicho por Benedetti, sin embargo, el entonces parlamentario aseguró que no era para ninguna de las mujeres y en su defensa dijo: “No, no, no.. No era para ninguna. Si ustedes me demuestran que estoy diciendo eso. Lo que pasa es que yo soy un boquisucio y un mal hablado”.