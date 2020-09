Pullas de Duque a la demagogia, el populismo y a quienes promueven "el odio de clases"

El presidente de la República, Iván Duque, lanzó críticas este martes a quienes -a su juicio- quieren "paralizar todo a toda hora", al lamentar lo que denomino un "fenómeno global" con factores como "la demagogia (y) el populismo".

Durante su intervención en el Congreso de la Asociación Nacional de Exportadores (Analdex), el Jefe del Estado aseguro que “en este país las opciones del futuro e inmediatas están por las soluciones y no por las agresiones, están es por los que quieren construir y no por los que destruir, y por los que quieren avanzar y no por los que quieren paralizar todo a toda hora”.

Por eso, y al referirse a la polarización política, señaló que “ tristemente es un fenómeno global. Hoy vemos a Estados Unidos, Asia y países de América Latina y hay factores como la demagogia, el populismo y a los que siempre quieren construir con el odio de clases”.

Duque enfatizó en que “hay que tener madurez institucional para saber que al país se saca adelante con inversión, hay que ser defensores del sector privado eso no puede ser vergonzante”.

E insistió: “Ese mensaje lo quiero dar con mucha claridad, porque hoy Colombia ante los ojos del mundo ha podido transitar por las dificultades más complejas y a nadie le ha faltado una UCI y se ha conservado la cadena de abastecimiento”.

Durante la instalación del Congreso de Analdex, el presidente Duque también negó que se esté pensando en vender los activos del Estado, aunque dijo que sí pueden darse procesos de sustitución de los mismos.

“Muchas personas dicen que se van a vender todos los activos. No, aquí no estamos pensando en hacer cosas a la topa tolondra ni hacer cosas que afecten capacidad nuestra de generar riqueza, pero lo cierto es que en Colombia se pueden dar de manera inteligente y con precisión sustitución de de activos, porque el país necesitamos que lo sigamos conectando, más acueducto, electrificación, bienes públicos que son también habilitadores de crecimiento”, señaló el mandatario.

También dijo que “en el contexto de política fiscal debemos mirar aceleradores de crecimiento y el comercio de exterior es uno de ellos”.

Enfatizó en que es viable la estrategia de EE.UU. de reducir su dependencia con Asia para traer más inversión a la Américas: “Eso va a ser importante porque Colombia tiene mucho que ganar allí”.