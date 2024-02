El llamado del presidente, Gustavo Petro, a diferentes sectores como organizaciones de derechos humanos sigue generando 'eco' este sábado. El mandatario señaló que múltiples individuos estaban buscando llevarlo a juicio político y, en consecuencia, sacarlo del poder.

A las palabras de Petro de condenar lo que califica como "ruptura institucional" y el rifirrafe que libra con el fiscal, Francisco Barbosa, se pronunció el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. El exmandatario aseguró que la posición de ambos estaba generando un perjuicio a la justicia de Colombia.

Le puede interesar: Petro convoca a movilizaciones por la “ruptura institucional” tras la “toma mafiosa” de la Fiscalía

"Tampoco le hace bien a la institucionalidad que la Corte Suprema no nombre Fiscal. Pero ninguna de esas dos cosas significa que la campaña Petro y sus funcionarios y allegados no hayan violado la ley", afirmó Peñalosa en su cuenta de X.

Presidente Petro "tenga claro que no asusta con sus llamados a salir a la calle. Usted sabe que lo que está haciendo es azuzar a la violencia. Qué desastroso legado está dejando. Y no crea que sus estridencias lo van a legitimar. No ha hecho nada por el desarrollo de Colombia y la erradicación de la pobreza. Cientos de miles de colombianos están emigrando desesperanzados", añadió Peñalosa.

Otra de las voces que se pronunció sobre la controversia que encabezan quienes lideran la rama Ejecutiva y Judicial fue la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, quien afirmó que la democracia en la nación necesitaba del respeto por sus instituciones y representantes.

"El momento que vive el país urge diálogo y cabeza fría y enfocarnos en trabajar en las soluciones sociales, generación de desarrollo y evitar mayor polarización", subrayó Lacouture.

Lea además: Petro contra fiscal Barbosa "golpe de estado bajo manto institucional"