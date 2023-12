¿Qué dice Piedad Córdoba sobre la liberación de Álex Saab?

La senadora Piedad Córdoba aún no se ha pronunciado de fondo sobre la liberación de Alex Saab, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

Sin embargo, en comunicación con La FM de RCN Radio, la legisladora dijo que “no le interesa” pronunciarse sobre el tema y considera que el que debe hablar es el propio Saab y el Gobierno Venezolano.

“Yo no he respondido nada, no deseo referirme al tema, ya no más”, se limitó a decir Córdoba, quien además considera que la han acusado de cosas de las que jamás participó.

Más noticias: Fiscalía ordena practicar nuevas pruebas para juicio contra Alex Saab en Colombia

La dirigente política le dio poder al abogado Miguel Ángel del Río para interponer las acciones judiciales a las que haya lugar por las cosas que se han dicho sobre ella relacionadas con el caso de Saab.

De igual forma, la senadora del Pacto Histórico está preparando una carta que sería publicada este viernes y en la que se referiría por primera vez a esta situación.

Piedad Córdoba ha sido señalada de supuestamente cobrar comisiones a Álex Saab y a otros empresarios para recuperar alrededor de 30 millones de dólares en la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi), que es el organismo que se encargaba de administrar divisas, compra y venta de dólares y euros en Venezuela.

Lea además: Duro golpe a curules de paz: Representante John Fredy Núñez fue suspendido de la Cámara

La oposición en Colombia se pronunció tras la liberación del empresario cuestionando la decisión del Gobierno de Estados Unidos de liberar a quien es señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro.

La senadora María Fernanda Cabal dijo que es “inaudito que Alex Saab, que ha sido el cerebro, el que tiene todos los dineros de Chávez, de las guerrillas y que debe saber cosas de Gustavo Petro, esté hoy libre. Inaceptable esa decisión del Gobierno de los Estados Unidos cuando en Colombia seguimos poniendo los muertos en la lucha contra el narcotráfico”.

La liberación de Saab pudo concretarse a cambio de la también liberación de algunos presos norteamericanos que estaban retenidos en Caracas.