¿Qué es lo que hay que negociar con Iván Márquez?: duro reclamo de Humberto de la Calle al Gobierno

Un duro cuestionamiento al gobierno de Gustavo Petro lanzó el senador Humberto de la Calle, quien fue el jefe del equipo negociador con las Farc, por la política de paz total que se está implementando.

Para De la Calle, es completamente inconveniente platear un escenario de negociación con la Nueva Marquetalia, grupo disidente de las Farc que es comandado por Iván Márquez. Según el dirigente político, con Márquez ya no hay nada que negociar.

Le puede interesar: Tramitar la reforma a la salud como ley ordinaria es un error enorme: Humberto De la Calle

“Parece que van a decir que se sientan a negociar con Márquez, ¿pero a negociar qué?, ese señor firmó 320 hojas, ¿qué es lo que falta ahí? Y le vamos a dar el gusto de que si termina negociando los 13.000 de Timochenko que han cumplido pues sencillamente reciben una bofetada”, señaló De la Calle.

Durante un foro, en donde también hizo presencia el ministro del Interior, Alfonso Prada, Humberto de la Calle advirtió: “En lo jurídico el Gobierno dice que está buscando soluciones, pero en mi opinión es inviable, se constitucionalizó la norma que recoge los acuerdos de La Habana cuyo elemento central de verdad, justicia y reparación es de la no repetición”.

De la Calle asegura que el único camino que le queda a Iván Márquez es someterse a la justicia, sin que haya un proceso de negociación previo con el Estado colombiano.

“A mí me parece que eso es inconstitucional, el señor debería ser sometido a la justicia como lo dijo el Gobierno inicialmente, aquí hay un camino para Márquez para que no se diga que lo queremos llevar contra la pared, ahí hay una solución que no es la de la negociación”, indicó.

Lea también: Reforma a la salud: Partido Liberal fijará la próxima semana su posición

“Respecto de la Nueva Marquetalia, ¿qué es lo que hay que negociar con el señor Márquez que no se haya negociado? Y ¿qué será el resultado de estas tratativas con estos grupos criminales?”, insistió el Senador.

El proyecto de ley que permitiría el sometimiento colectivo de las organizaciones criminales, incluyendo las disidencias de las Farc, ya está listo y está siendo revisado por el Consejo Nacional de Política Criminal antes de ser llevado al Congreso de la República.