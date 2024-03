¿Qué espera el presidente Petro de la nueva fiscal general Luz Adriana Camargo?

El presidente Gustavo Petro reiteró que hizo una terna para fiscal general “independiente” y que dio como resultado la elección de la nueva fiscal Luz Adriana Camargo. Reiteró que espera que no se persiga por razones políticas.

Yo hice una terna donde a nadie conocía. Me decían amigos, familiares, compartidarios, no sea bobo, ahí hay que poner a alguien que le cuide la espalda,” dijo.

Reitera que: “creo que ha sido la frase que siempre se ha repetido en este palacio y creo que es uno de los desastres, porque te cuide la espalda es meterse en la política, es utilizar la fiscalía en este caso y la justicia en general para resolver el conflicto político, para resolver lo que la política tiene que resolver, en el fondo la sociedad”.

”Yo decidí que no conocía a nadie, que era mejor plantear un proyecto de fiscalía. ¿Qué quiero como presidente y como ciudadano de la fiscalía? Una fiscalía que no persiga por razones políticas, yo la he sufrido”, enfatizó.

Añadió que espera un ente acusador, “que le permita a la ciudadanía que exista justicia. La mayoría de la ciudadanía en estos temas desconfía de la eficacia de la justicia”.

Camargo a su turno en su primera declaración oficial aseguró que será una fiscal independiente e imparcial y que su principal reto será servir a las minorías y luchar por la separación de poderes.

“Mi propuesta ética para el país como fiscal general de la Nación es fundamentalmente de respeto a la Constitución y a las instituciones colombianas y colombianos”, dijo.

Camargo, también añadió que “pueden estar seguros que seré una fiscal independiente e imparcial”.

”Mi principal compromiso es con la separación respetuosa de poderes, la colaboración armónica entre ellos y la aplicación de la ley en condiciones de igualdad”, reiteró.

Desde la Casa de Nariño, la nueva fiscal advirtió que “Y quiero hacer un compromiso claro con la justicia étnica, racial y de género, y con los principios de diversidad, equidad e inclusión, no sólo en la composición de la Fiscalía, sino en el trabajo integral de la institución”.

Reconoció que “fue un proceso difícil, como tenía que serlo por las calidades personales y profesionales de mis compañeras de terna (…) Felicito a la Corte por haber sorteado con justicia e integridad las sucesivas dificultades que se presentaron en el proceso de elección”.