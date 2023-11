¿Qué futuro tiene la reforma a la salud si la Alianza Verde elige la independencia?

Este lunes 27 de noviembre el Partido Verde tendrá una reunión "de carácter urgente" para definir cuál será el futuro del apoyo que han brindado al Gobierno en materia legislativa, luego de la tormenta política causada por declaraciones del ministro de Salud.

"El partido atendió el llamado, es momento que nos sinceremos y fijemos posturas", dijo el representante Duvalier Sanchez, siguiendo la misma línea de sus compañeras como Katherine Miranda y Catherine Juvinao.

Precisamente esta última, una de las voces más críticas de la Alianza Verde con el Gobierno ha dicho: "de resultado del ‘diálogo nacional’; de la reunión con los empresarios; del tinto con la oposición; del llamado continental a ‘superar las ideologías’: Radicar la reforma laboral por la puerta de atrás y sin los partidos políticos".

"El divorcio entre las palabras y los hechos de este Gobierno garantizará su fracaso", señaló tras aplazaarse para este martes 28 de noviembre la reanudación del debate sobre la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes.

La reunión de los "Verdes" se da apenas días después de que el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo criticara que el partido de Gobierno abandonara las sesiones, truncara la aprobación de la reforma y cuestionara que tienen representación en el Gobierno como el Sena y el Icetex.

Esa discusión avivó voces al interior de la colectividad que señalan que deberían cambiar su postura frente al Gobierno. El Partido Verde cuenta con 15 representantes y ocho senadores, los votos son claves pues otros partidos como Cambio Radical y Centro Democrático han definido su voto negativo a la reforma.

"Siguen manifestándose las consecuencias de las desafortunadas declaraciones del ministro Jaramillo a propósito del Partido Verde y la reforma a la salud", dijo a RCN Radio el representante Andrés Forero por el Centro Democrático.

Por su parte, el presidente de la Cámara Andrés Calle ha dicho que de ser necesario sesionarán de lunes a viernes para lograr sacar la agenda legislativa.

"Vamos a avanzar en el debate de la reforma a la salud, sin más dilaciones. Y aquí el llamado es para todos, no dilaciones innecesarias, no debates sobre la ley quinta, no debates innecesarios y solamente de insultos entre los congresistas", dijo Calle.