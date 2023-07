"En junio sólo recibí el 25 % de salario, así lo solicité. Este mes no devengaré salario ni viáticos. Desde mi renuncia pedí licencia NO REMUNERADA que negaron y en la que he insistido. Para los 'preocupados', estoy en Madrid en el grado de mi hijo. La otra semana regreso al país", señaló Benedetti en Twitter.

RCN Radio confirmó con fuentes de la Cancillería que, efectivamente, Benedetti dejará de percibir honorarios por “ausencia injustificada de la embajada”, tras salidas sin justificación de Venezuela, por lo menos un mes y medio.