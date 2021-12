Que Miguel Uribe sea la cabeza de lista daría un mal ejemplo: María Fernanda Cabal

La senadora María Fernanda Cabal reapareció con un polémico pronunciamiento sobre la conformación de las listas del Centro Democrático para las elecciones del Congreso de la República en el 2022.

Aunque se sabe que el expresidente Álvaro Uribe prometió darle el primer puesto a Miguel Uribe Turbay, excandidato a la Alcaldía de Bogotá, la senadora Cabal afirmó que hacerlo sería darle mal ejemplo a la militancia.

La exprecandidata presidencial reveló que se reunió con el expresidente, a quien le recomendó pensar en cuál es el mensaje que quiere darle a la colectividad, teniendo en cuenta que Uribe Turbay respaldó el proceso de paz y estuvo militando en partidos políticos que tienen otras ideologías.

“Yo le dije al presidente Uribe que yo no le pedí la cabeza de lista, pero que piense en el mensaje que significa para el público. Yo le tengo mucho respeto a Miguel Uribe, me parece magnifico si quiere entrar aquí, pero no es un buen ejemplo una cabeza de lista que haya votado por el sí, que venga del partido Liberal, de Cambio Radical, porque parece que este partido premia a los advenedizos y castiga a los propios y ese ejemplo no se puede dar en este momento, pero la decisión es de ellos”, indicó.

Cabal dijo que seguirá trabajando desde el Centro Democrático, independientemente del puesto que le toque dentro de la lista de candidatos, para recuperar los principios uribistas que han ido perdiendo.

“No voy a insistir porque esté en el puesto que esté, nosotros estamos para trabajar y nos vamos a mover, porque el movimiento ‘Soy Cabal’ va a ser el movimiento más grande dentro del Centro Democrático porque logramos que las banderas uribistas renacieran, porque va por encima del partido, porque un movimiento debe ser más grande, porque es el movimiento del verdadero sistema de libertades, porque si uno quiere mitigar las inequidades, debe empezar por desatar un Estado que nos amarraron”, añadió.

María Fernanda Cabal insistió en que jamás solicitó la cabeza de lista como, según ella, lo hicieron Paloma Valencia, Alirio Barrera, Rafael Nieto y el propio Óscar Iván Zuluaga, quien terminó siendo elegido como el candidato presidencial único del uribismo.

“Un mensaje de unidad es la cabeza de lista porque hay un público que finalmente se siente decepcionado y eso es natural en cualquier competencia y sobre todo en política que hay una fragmentación y hay una polarización en Colombia”, indicó.

El próximo 13 de diciembre se cierra el plazo para la inscripción de las listas de candidatos de los partidos políticos para el Congreso de la República.