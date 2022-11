La senadora María Fernanda Cabal, una de las más acérrimas opositoras del Gobierno de Gustavo Petro, se pronunció luego de la designación de José Félix Lafaurie como miembro del equipo negociador de paz del Gobierno en el proceso con el ELN.

Cabal dijo en comunicación RCN Radio que si bien su esposo aceptó este encargo pensando en el bienestar de su gremio ganadero, él no contará con su respaldo para cumplir esa tarea.

“Yo no estoy de acuerdo en negociaciones con los elenos, yo desde el principio lo dejé claro, sobre todo desde el asesinato de los 22 cadetes, himnos de campesinos por parte de este grupo., no confío en ningún éxito de ninguna negociación”, sostuvo.

“Si José Félix como dirigente gremial quiere asumir esa invitación que yo le sugeriría que no fuera en calidad de negociador, sino de observador (….) y si su gremio lo respalda, que él lo haga, pero por mi parte no voy a cambiar mi forma de pensar”, añadió.

Contexto: José Félix Lafaurie aceptó integrar la mesa de diálogo con el ELN

La legisladora afirmó que Lafaurie no tiene su apoyo porque su discurso político en contra de los diálogos de paz y con respecto a la guerrilla del ELN no va a modificarse.

“Es su rol, pero por mi parte no tendrá el respaldo como tal y tampoco voy a moligerar el discurso porque yo no pudo cambiar una forma de pensar cuando yo creo y tengo convicciones, yo no mudo de piel”, manifestó.

Para la senadora Cabal, el ELN “tiene que darle la cara a sus víctimas que desee hace mucho están esperando una explicación por todos los actos de violencia que han protagonizado”.

Fuentes confirmaron además que antes de aceptar la designación del presidente Petro, Lafaurie hizo consultas con personas del Centro Democrático y con importantes dirigentes del gremio, que le manifestaron que era mejor estar que no estar en dicho proceso con la guerrilla.

Sin embargo, esto no cayó muy bien en varios sectores del uribismo, que consideran que el presidente de Fedegán está traicionando sus principios.

El exsenador Ernesto Macías señaló: “Que @jflafaurie sea vocero de un Gobierno de izquierda y, además, se siente a dialogar con un grupo criminal victimario de los ganaderos, traiciona los principios del gremio. Y, si los tiene, los suyos. Y si aún es directivo del @CeDemocratico, debe renunciar”.

El expresidente Álvaro Uribe aún no se ha pronunciado sobre la llegada de Lafaurie a los diálogos con el ELN.