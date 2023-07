“Que Petro demuestre que no ha entregado el departamento a la criminalidad ”: Diputado del Valle

Desde el municipio de Tuluá, el diputado, Rafael Rodríguez le solicitó al presidente de la Republica, Gustavo Petro, que demuestre con acciones contundentes, que no ha entregado el Valle a la criminalidad.

El discurso lo dio tras conocer los recientes hechos de violencia que se han registrado en esta zona del departamento.

“Quiero hacerle un llamado al presidente Gustavo Petro para que demuestre que no le ha entregado a la criminalidad y a los bandidos el departamento del Vale del Cauca”, indicó Rodríguez.

De igual manera, el político vallecaucano tildó de blando el discurso del jefe de Estado en Buenaventura, y aseveró que el territorio necesita acciones y soluciones urgentes, ante el incremento de extorsiones, homicidios e intimidaciones y atentados.

“Esto no es con discursos blandos, ni con aguas tibias como lo hizo en Buenaventura hace unos días, aquí necesitamos contundencia, soluciones urgentes; no puede ser que a los tulueños les atemorice salir a las calles; un candidato al concejo asesinado; un candidato a la alcaldía que no puede hacer campaña; está prohibido ir a la zona rural; nuestros empresarios y comerciantes están atemorizados”, agregó el diputado.

Por último, Rodríguez le solicitó al Gobierno Nacional atender la situación de violencia que vive el municipio de Tuluá.

“En Tuluá hemos tenido un incremento del 45% en extorsión, y un 30% en homicidios. Hemos vivido un terrible hecho de homicidios de dos mujeres en la ciudad de Tuluá, por eso, desde aquí, le hacemos el llamado al presidente Gustavo Petro para que tome decisiones de fondo en el centro del departamento del Valle del Cauca”, concluyó.

Cabe resaltar, que por los recientes hechos de violencia, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, instó al Estado para que militarice esta zona del Valle del Cauca.