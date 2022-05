Que Petro muestre pruebas sobre el "golpe a las elecciones": Sergio Fajardo

En el cierre de la campaña, el candidato Sergio Fajardo, se refirió sobre las polémicas afirmaciones de Gustavo Petro, quien señala un "golpe a las elecciones" del próximo 29 de mayo.

El candidato de la Coalición Centro Esperanza dijo que “Gustavo Petro tendrá que mostrar sus pruebas. Sin embargo, el trabajo de la Registraduría ha sido lamentable. La forma como han conducido a nuestro país en los últimos tiempos es lamentable”.

“Han destruido la confianza de los ciudadanos entonces ya de todo se duda. Y cuando se duda pues cualquier hipótesis vale y ese es el peor escenario que podemos tener en Colombia”, agregó.

Le puede interesar: Vamos a tener renta básica ampliada para quienes están aguantando hambre: Federico Gutiérrez cerró su campaña

Asimismo, dijo que “yo no creo en la Registraduría, pero yo no tengo ninguna llamada de Petro, no conozco ninguna información y estoy diciendo lo que yo represento en política. No voy a acudir a ninguna reunión con Gustavo Petro. Por eso digo voten por mí, porque votar por esa política no es el camino”.

Fajardo señaló que “este Gobierno ha deteriorado todas las instituciones, el país tiene rabia y miedo. Esa Colombia la tenemos que cuidar de manera diferente y nosotros los que estamos en política tenemos que dar ejemplo. Este Gobierno nos entregan un país en una muy precaria condición, pero yo no voy a destruirlo más. Hay que liderar para cambiarlo”.

Lea también: "Queda claro que los tres están juntos”: 'Fico' Gutiérrez ante llamado de Petro a Hernández y Fajardo por golpe a elecciones

Por otra parte, el candidato se refirió sobre la política limpia. “No todo se vale para ganar. Yo hago una política de una manera muy distinta y la he hecho siempre así, con principios y valores. Yo siempre he creído que la forma como uno se comporta significa que construye confianza”.

Cabe recordar que Daniel Palacios, ministro del Interior, señaló a través de sus redes sociales que las afirmaciones en las que se habla de aplazamiento o suspensión de la jornada electoral, son absolutamente falsas. Por lo que pidió a los candidatos y equipos no generar desinformación.