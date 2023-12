¿Qué viene para la reforma a la salud tras ser aprobada en la Cámara?

La reforma a la salud fue aprobada finalmente en la plenaria de la Cámara de Representantes, luego de una fuerte discusión que duró meses y desató una fuerte crisis en las relaciones que tiene el Gobierno Nacional con los partidos políticos.

La iniciativa superó su segundo debate y ahora le espera un arduo camino en el Senado de la República para sus dos debates restantes, en donde no la tendrá fácil.

Lea también: Plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate la reforma a la salud

Luego de la aprobación en la Cámara, la Secretaría de esa corporación deberá enviar el texto a la Comisión Séptima del Senado, a principios del 2024, para que esa corporación arranque su discusión el 16 de febrero, cuando se retoman las sesiones ordinarias.

La senadora Norma Hurtado dijo que “esperaremos que llegue el documento final, que llegará aproximadamente a finales de enero o principios de febrero, antes no conoceremos el texto definitivo que sale de Cámara”.

En la Comisión Séptima el debate será duro, ya que las fuentes indican que las cargas estarían 50-50, lo cual hace difícil que la iniciativa pueda avanzar en tercer debate.

“Nosotros también tenemos la responsabilidad con el país, con los pacientes, con los usuarios y se revisará artículo por artículo, pero lo más importante presupuesto por presupuesto”, añadió.

En caso tal de que la reforma a la salud pase a estudio de la plenaria del Senado en último debate, la misma no tendría hoy las mayorías para salir adelante.

Fuentes indican que la iniciativa se hundiría con alrededor de 54 votos, los suficientes para conformar la mayoría absoluta en la corporación, los cuales estarían discriminados así: 13 votos del Centro Democrático, 12 conservadores, 11 de Cambio Radical, 5 del Partido Liberal, 4 del Partido de la U, alrededor de 6 miembros del Partido Verde y 3 del MIRA.

De interés: Reforma a la salud: Cámara aprueba artículos que le dan facultades especiales al presidente Petro

Los senadores no son optimistas y consideran que en este momento no hay ambiente para que esa reforma y posiblemente las demás, no sean aprobadas en la corporación.

“La reforma a la salud y las otras reformas van a tener días difíciles en el Senado de la República. Hoy las condiciones de las reformas en el Senado no son las más favorables, los partidos internamente están divididos, hay congresistas que aprueban los proyectos y otros que no las apoyamos y eso va a ser un debate intenso que se va a tener a partir del otro año”, indicó el senador Alfredo Deluque.

La reforma a la salud es una de las apuestas más ambiciosas del Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República.