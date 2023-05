“Que viva la Primera Línea", Francia Márquez los defiende a pesar de actos vandálicos

Tal y como es usual cada 1 de mayo, las centrales obreras marcharon para conmemorar el Día del Trabajo y para respaldar las reformas que ha presentado el Gobierno de Gustavo Petro.

Miles de ciudadanos marcharon en diferentes ciudades del país. Si bien la jornada en su generalidad se ha llevado en calma, en medio de las manifestaciones en Cali se ha suscitado una gran polémica por cuenta de las declaraciones que hizo la vicepresidente Francia Márquez.

Durante una intervención Márquez defendió a capa y espada a la llamada Primera Línea, un grupo conformado por varios jóvenes que se dio a conocer durante las manifestaciones que se registraron el 28 de abril del 2021.

"No me da miedo decir aquí: ‘que viva la ‘primera línea’. A muchos de ellos los asesinaron, les sacaron los ojos, los encarcelaron y el pueblo hoy les dice estamos con ustedes y no los olvidamos. Por eso, cuando caminé con ellos me pedían educación y la reforma tributaria que se aprobó va dirigida a ese objetivo", dijo la vicepresidenta mientras la apoyaban cientos de jóvenes.

El tema de la primera línea siempre despierta controversia en el país, dado que hay quienes los respaldan por considerar que fue gracias a ellos que se pudo tumbar la reforma tributaria presentada por el entonces Gobierno de Iván Duque, mientras que muchos ciudadanos no olvidan actos vandálicos y criminales que cometieron, como el asesinato de un de un motociclista en inmediaciones del Portal de las Américas, quien murió decapitado por un cable que los jóvenes atravesaron en la vía.

A pesar de esta controversia, la vicepresidenta les expresó su entero respaldo: "Empiezo pidiendo un minuto de aplausos por los hombres y mujeres trabajadoras de este país que fueron asesinados por la oligarquía. Un aplauso enorme para esos líderes y lideresas, hombres y mujeres que levantaron la voz de lucha y resistencia".

Además de eso, Márquez aseguró que a muchos les molesta que ella salga a marchar y volvió a utilizar un tono retador: "Hay quienes dicen que por qué estoy aquí, porque esperan que me quede allá en la casa de Nariño metida, pues no y se jodieron porque yo soy una mujer de territorio, yo soy una mujer del pueblo y por eso hoy estoy con ustedes marchando, reivindicando los derechos de los trabajadores y trabajadores de este país".

