El parque de Las Banderas, al sur de Cali, fue el lugar que reunió a miles de seguidores que acompañaron el cierre de campaña del candidato presidencial Federico Gutiérrez.

El candidato llegó acompañado por su equipo de trabajo y personalidades de la política nacional como Paloma Valencia y otras que se unieron a su campaña como Dilian Francisca Toro y el expresidente de Colombia y líder del partido Liberal, César Gaviria.

Al subir al escenario, Gutiérrez se mostró feliz y pidió excusas por su demora tras presentarse un retraso en su agenda.

Le puede interesar: Video: Polémica por visita de Petro al suspendido alcalde Daniel Quintero

“Venimos de otro evento también espectacular en Montería, disculpan la tardanza. Desde acá en el Valle y desde Cali, a ocho días de las elecciones, venimos a decir que de manera conjunta vamos a ganar la Presidencia de Colombia", expresó el candidato.

En medio de su discurso, manifestó que esto es sin parar hasta ganar y los cambios no pueden ser un salto al vacío sin paracaídas como ya le pasó a otros países.

“Necesitamos estar al lado de los más pobres, de los campesinos. Démosle educación a nuestro hijos y vamos a tener un país muy diferente", expresó Gutiérrez.

Lea también: Delincuentes se hacen pasar por policías para asaltar una casa en Cali

Habló también sobre los proyectos de infraestructura para el Valle del Cauca entre ellos la vía Mulaló-Loboguerrero, las vías 5G y la mejora del puerto en Buenaventura especialmente en el tema social.

"Aquí nos hemos comprometido con los proyectos, pero se tiene que hacer para que genere empleo. El tema del dragado de Buenaventura, se necesita, pero con eso no se solucionan los problemas sociales del puerto. Una cosa son los proyectos y otra invertir en la gente, quienes están aguantando hambre y aquí no se puede aguantar hambre".

Asimismo, se refirió a los proyectos en el agro y que de quedar presidente realizaría la revolución del campo, asegurando que tiene una propuesta muy ambiciosa para este sector y que entidades como el Banco Agrario deberían dedicarse solo a apoyar a los gremios campesinos con préstamos e intereses de cero pesos.

También lea: Gustavo Petro advierte que este martes se suspenderían las elecciones en Colombia

"Yo quiero anunciar que esta es la revolución para los campesinos. No creo que ningún país tenga un proyecto tan ambicioso para el campo como el que tenemos nosotros, porque son $1.5 billones en inversión", señaló.

Otro de los temas que no dejó pasar por alto fue la polémica que se ha creado con el candidato Gustavo Petro, quien invitó a una reunión a los otros candidatos Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, ante un supuesto "golpe de estado" a las elecciones del próximo domingo y el riesgo que corre la democracia.

"Queda claro que los tres están juntos. Nosotros aquí estamos luchando para que el país tenga un cambio, para que el país pueda tener oportunidades reales y salir de la pobreza. Que sea un cambio para mejorar, no para empeorar. Ahí quedo claro que los tres están junticos, nosotros seguimos aquí luchando y si hay alguien que pone en riesgo la democracia es Gustavo Petro. No vamos a permitir que asesinen la democracia, y eso es lo que quieren, pero no lo vamos a permitir", enfatizó.

Le puede interesar: Nueve miembros del 'Clan del Golfo' se rindieron y entregaron sus armas en Chocó

Finalmente se refirió a las garantías que hay de cara a las elecciones, mostrando su preocupación ante la que parece una problemática para la democracia.

"Me parece increíble que faltando ocho días para las elecciones, no se hayan aclarado las irregularidades que hubo en las elecciones legislativas y más cuando las irregularidades estuvieron con el Pacto Histórico, porque Petro viene hablar que no hay garantía para ellos cuando los votos a favor le salieron a ellos, donde esos votos hubieran sido para otros partidos o movimientos ya habían incendiado el país que es lo que saben hacer”, puntualizó.

El cierre de campaña estuvo acompañado de cantante de música popular Jhonny Rivera y Cali Flow Latino quienes se tomaron el escenario y deleitaron a los asistentes con sus repertorios.