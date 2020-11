Quedó viva la Ley de Garantías, el escollo de la reforma al Código Electoral

“Como candidato presidencial que fui en el 2018, no puedo refrendar la posibilidad de que se quite la Ley de Garantías en Colombia. He anunciado que se viene un fraude monumental, esto significa fraude y recortar completamente la garantía”, indicó Petro durante la discusión.

Durante la aprobación de la reforma al Código Electoral también se eliminó la posibilidad de permitir el voto no presencial o remoto. Sin embargo, sí se aprobó el voto electrónico mixto con garantías antifraude, cuyos pilotos comenzarían el próximo año.

Además, también se aprobó la extensión de la jornada de votaciones hasta las 5 de la tarde en todos los procesos electorales y se garantizará el voto anticipado para los colombianos que viven en el exterior.

La posible eliminación de la Ley de Garantías será uno de los puntos más álgidos durante la discusión de esta reforma en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, ya que ha sido una de las peticiones que han venido haciendo los mandatarios regionales.