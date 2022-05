Queremos pasar a segunda vuelta y estamos trabajando con convicción: candidato John Milton Rodríguez

El candidato presidencial de Colombia Justa Libre, John Milton Rodríguez, afirmó que viene realizando una campaña de diálogo con los diferentes sectores económicos del país, al igual que con miles de colombianos en la calle a través de sus propuestas de gobierno.

En diálogo con RCN Mundo, Rodríguez aseguró que no tiene definido a qué candidato apoyará en caso de no pasar a la segunda vuelta.

“Estoy concentrado en esta primera vuelta presidencial y no me pongo a pensar qué pasaría, porque vengo desarrollando una tarea disciplinada y seria con cada uno de los departamentos. Estoy enfocado en la labor de esta primera vuelta presidencial”, sostuvo.

Le puede interesar: MinTrabajo abre convocatoria para programa 'Estado Joven' con 1.300 cupos

Agregó que "esas son decisiones que yo no tomo, que se hacen a través de una convención de parte del partido. No es una decisión que me compete únicamente a mí, Sin embargo, ahora estoy concentrado en pasar a la segunda vuelta presidencial, esa es la labor que estamos haciendo con mucha convicción, porque salimos a ganar por el pueblo colombiano”, dijo.