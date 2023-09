'Queremos que gerentes de hospitales pasen sus cuentas y se les pague': Minsalud

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, volvió hacer un llamado de atención a las EPS por el no pago oportuno de sus cuentas con los hospitales públicos, donde se presta la atención de los usuarios.

En el foro del proyecto a la reforma a la salud realizando en Bogotá, el funcionario señaló que no es posible que esto siga sucediendo.

“Queremos que los gerentes de los hospitales pasen sus cuentas y se les pague inmediatamente, inclusive que se les dé anticipo, la Nueva EPS tiene anticipos, pero no para los hospitales públicos, sino para sus organizaciones, para sus cajas... entonces sí podemos dar anticipos para que puedan funcionar los hospitales públicos, que son los que atienden las necesidades”, indicó.

Lea más: Fiscalía citará a interrogatorio a 33 militares por intimidación a pobladores en Córdoba

Dijo que en su visita a las regiones se evidencian las deudas que tienen las EPS con la red hospitalaria pública, situación que calificó como muy grave.

“Vayan al hospital de la Orinoquía o el central de Yopal, un hospital hermoso público como cualquier clínica, pero pasen por el hospital de la Orinoquia y no hay donde quepa una sola persona. Las EPS no contratan con los hospitales públicos y los dejan asfixiar y no invertimos en la infraestructura hospitalaria pública que está en todos esos territorios abandonados”, señaló.

Destacó que el giro directo es fundamental para que clínicas privadas que no está en la integración vertical, puedan recibir esos recursos en seis meses o en un año.

“Hemos visto que las EPS que están en la integración vertical ni las auditan ni les pagan antes, les dan son anticipos, esa situación hay que cambiarla y se está diciendo que al hospital o clínica como proveedores, se les pague directamente”, sostuvo.

Le puede interesar: Ejército anuncia garantías para que se investiguen amenazas contra campesinos en Tierralta, Córdoba

El ministro Jaramillo ratificó que las EPS van a continuar con la atención en el nuevo sistema de salud.

“Vamos a mantener las EPS porque consideramos que tienen una importantísima influencia, un trabajo importante que mantengan a sus afiliados, por eso les vamos a pagar hasta el 8% del monto total del gasto en salud, que el año entrante puede ser de 94 billones de pesos", dijo.