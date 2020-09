Quien abuse del uso de la fuerza no es digno de pertenecer a la Policía: Mininterior

Añadió que el Gobierno tiene toda la disponibilidad para esclarecer los hechos, y pidió a la ciudadanía no estigmatizar a todos los policías: "Lo que tiene que quedar claro es que nuestra Policía es profesional, pero quien abuse del uso legítimo de la fuerza no son dignas de pertenecer a esta institución, en el caso de la jornada de ayer todas las actuaciones están siendo investigadas, y donde se compruebe el abuso de autoridad se caerá todo el peso de la ley".

Afirmó que, "desde el primer momento hemos expresado el rechazo de manera enfática el asesinato de Javier Ordoñez, por lo que nos solidarizamos con su familia y exigimos , pedimos y colaboraremos para que haya justicia".

"No es la primera vez que en el país hay este tipo de manifestaciones, en general la Policía se apega a procedimientos validados internacionalmente, aquí la instrucción siempre es la de garantizar la vida, no se puede estigmatizar a la Policía, no se pueden confundir los actos de algunas personas que abusan de autoridad con el resto de los uniformados", puntualizó.