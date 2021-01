"¿Quién inventó esto?": Martín Santos desmiente que su padre vaya a la posesión de Biden

Estados Unidos celebra este miércoles la posesión de su presidente número 46, que será el demócrata Joe Biden.

Al respecto, al menos dos medios colombianos habían asegurado que el expresidente Juan Manuel Santos Calderón sería invitado al evento. Sin embargo, Martín Santos Rodríguez, hijo mayor del exmandatario, desmintió esa información. En su cuenta de Twitter, Santos Rodríguez respondió a una de las noticias con esta pregunta: "Jeje ¿Quién se inventó esto?".

Dada la cercanía de Santos Calderón con Biden, muchos habían especulado con su posible presencia en el acto de posesión. El expresidente, de hecho, felicitó a Joe Biden cuando terminaron las elecciones que le ganó a Donald Trump.

Ahora bien, este martes en la mañana, Santos Rodríguez también se refirió a la posesión del próximo presidente de Estados Unidos, con un tuit que para algunos fue tomado como una burla: "¿Alguien sabe si @IvanDuque ya habló con @JoeBiden?".

Posteriormente, el hijo del expresidente aseguró que no había sido una burla y que solo estaba preguntando por las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, pues, dijo, no pasan por un buen momento. Cabe recordar que hubo rumores respecto a que el embajador Francisco Santos Calderón (primo del expresidente Juan Manuel Santos) supuestamente había tratado de hacer campaña a favor de Donald Trump.

Con todo respeto @Las2Orillas, no fue una burla y eso no fue lo que pregunté. La relación con EEUU no pasa por un buen momento y es un tema de interés general. Un saludo https://t.co/aggqThjEJn