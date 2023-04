El presidente de Colombia Gustavo Petro se despachó contra el Congreso de la República, cuestionando la no aprobación de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo relacionados con la entrega de baldíos al campesinado, el artículo primero de los acuerdos de paz con las Farc y la compra de tierra para la reforma agraria.

Petro dijo que con el accionar del legislativo, se quita una negociación pacífica y obliga a expropiar, añadiendo que para la aprobación de las reformas y de su plan de desarrollo piensa instalar un Gobierno de emergencia en donde sus funcionarios trabajen por la aprobación de sus reformas.

"Yo pienso que el Gobierno debe declararse en emergencia, significa que día y noche, equipos de Colombia trabajen en bajar el precio de los alimentos, en entregar tierra al campesinado, quien no sea capaz de hacer esto, no tiene espacio en nuestro Gobierno. Un Gobierno de emergencia que tenga funcionarios que trabajen de día y de noche, cuyo corazón esté a favor de la gente humilde y no simplemente de ganar un salario y unas comisiones", dijo el Presidente de Colombia.

Petro aclaró que el Gobierno de emergencia no significa un decreto de emergencia, pero sí el trabajo de sus funcionarios todo el día para la aprobación de las reformas. De igual manera, advirtió a sus funcionarios que quien no sea capaz de hacerlo, no tendrá espacio en su Gobierno.

"El Gobierno de emergencia tiene que instalarse ya, dado que el Congreso no ha permitido la aprobación de unos simples artículos muy pacíficos que hubieran permitido una mejor democratización de la tierra, nada hecho por nosotros (...) entonces nos tocó gobernar de emergencia, que no significa un decreto de emergencia. Significa que los funcionarios y equipos trabajando arduamente, día y noche para que los objetivos del Gobierno sean realidad", puntualizó Petro.

Las declaraciones las hizo el presidente desde Zarzal, centro del Valle del Cauca, entregando a 90 familias campesinas un predio de mil hectáreas que pertenecía al narcotraficante alias "Don Diego".