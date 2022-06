Tras el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez en segunda vuelta electoral, lo que les valió para llegar finalmente a la Casa de Nariño, el Pacto Histórico citó reunión de emergencia con sus bancadas de Senado y Cámara de Representantes, para tratar temas que giran entorno al trabajo en el legislativo y las alianzas políticas en el Congreso de la República.

La reunión presidida por Roy Barreras y la electa senadora María José Pizarro, giró en torno a tres ejes, de cara al trabajo legislativo que tendrá Gustavo Petro y la confirmación de su gabinete de gobierno: “esta es la primera reunión parlamentaria de gobierno que empieza a construir las mayorías parlamentarias en un gobierno de Gustavo Petro; en una democracia, un presidente electo, requiere mayorías”, enfatizó Barreras.

Frente a esas “mayorías parlamentarias”, Barreras señaló en dónde y en qué frentes entrarían enfocando los trabajos: “son tres ejes: la paz, la justicia social y la justicia ambiental”, agregando a quiénes estarían buscando para consolidar esa gobernabilidad de Petro en el legislativo, “nosotros esperamos que los demás partidos acompañen la bancada parlamentaria, la Centro Esperanza y el Verde, los partidos de origen liberal, esperamos incluso a los senadores de origen conservador”.

Al tiempo, el senador Gustavo Bolívar dio puntadas de nombres que se ciernen entorno al trabajo legislativo y que se disputarían la presidencia del Senado. “Estamos Roy Barreras, Alexander López Amaya, Clara López, María José Pizarro y yo, como cabeza de lista, para ocupar la presidencia del Senado”, sostuvo.

Señaló Bolívar que, “nosotros nos vamos a poner de acuerdo, pero esperamos el guiño de Gustavo Petro, que es muy importante, para saber él en dónde nos quiere, si en un eventual gobierno o en el trabajo desde el Congreso de la República”.

Finalmente, en la línea de trabajo en un eventual gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, Bolívar añadió que, “yo he estado muy incómodo en el Congreso porque somos oposición, yo espero un guiño de Gustavo Petro para saber dónde me quiere”. Añadió su deseo de ver a figuras como Alejandro Gaviria y Luis Gilberto Murillo. “No vamos a hacer sectarios, queremos un gobierno de un espectro político muy amplio”, recalcó Bolívar en la reunión de bancadas.