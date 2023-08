Quienes ponen las pancartas de grupos armados buscan que les den estatus: Mindefensa

El ministro de Defensa, Iván Velázquez, junto a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informaron que las pancartas alusivas a grupos armados que se han visto en la capital del país han sido colocadas por personas que solo buscan promocionar a las organizaciones criminales para hacer política y que el Gobierno Nacional los escuche.

De acuerdo con el funcionario, a estas personas se les pagan 100.000 pesos para poner los panfletos en los puentes principales de la ciudad con el fin de conocer al grupo armado, además que se evidenciaron 9 de estos afiches en la zona centro, norte y occidente de la capital.

"Ocho o nueve pendones del Clan del Golfo aparecieron en Bogotá y es más una actividad publicitaria del grupo armado, como lo viene haciendo en otras ciudades del país, en un propósito de hacerse visibles y poderosos para que les demos un estatus, por parte del Gobierno, jamás será un actor político", dijo.

Lea también: Aparecen más pancartas alusivas a grupos armados en dos puentes peatonales de Bogotá

Asimismo, el ministro mencionó que en las zonas aledañas a la capital no se tiene conocimiento de grupos armados que azoten a los Bogotanos, por lo que se concentrarán en mejorar la seguridad dentro de las 5 localidades más afectadas "No existe en Bogotá una realidad de grupos armados, de esa organización criminal activos en la capital no hay".

Cabe recordar que este miércoles se evidenció una nueva pancarta al parecer alusiva a las autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en medio del puente ubicado en el sector de Subazar, en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá.

La comunidad de inmediato tomó una fotografía del afiche que muestra un mensaje de ataque a los dirigentes del país.

Le puede interesar: Instalan pancartas alusivas al frente 53 de las Farc en puente peatonal y otros lugares

Ante esto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López concluyó que siguen en pie las tres iniciativas conocidas por La FM de RCN, las cuales hablan de una policía que dependa completamente del Distrito, gestores de seguridad que impongan comparendos y una nueva justicia de seguridad, para judicializar con mayor fuerza los delitos menores.