“Esa incoherencia hace que rompamos con esa dirección y que no creamos. No nos prestemos para crear una candidatura para simplemente negociar restos del partido y bancada, a cambio de espacios de poder. Por eso nos reunimos con gente de todo Colombia que vinieron a acompañarnos, que viven el pensamiento liberal y vamos a dar la pelea en el marco del Pacto Histórico”, afirmó.

Velasco concluyó que “el Senado es un espacio de poder muy interesante donde uno puede no solo decir lo que piensa, sino trabajar y dar ideas, pero no voy a ir a una lista del Senado en donde un director tiene secuestrado los avales y me obligue a estar donde no quiero estar”.