Radican moción de censura contra el Ministro de Salud

La moción de censura también tiene como argumento que Jaramillo ha desconocido las funciones de su cargo, lo cual ha generado dos crisis en el sector de la salud, una financiera y otra de desabastecimiento de medicamentos e insumos esenciales.

“El incremento de la escasez de medicamentos demuestra que las actuaciones del ministro de salud no han cumplido con los criterios de eficiencia y oportunidad, ya que no está utilizando todos los recursos necesarios para priorizar y proteger la salud de los colombianos, al no tomar las medidas pertinentes", explicó la representante Carolina Arbeláez de Cambio Radical.

Por su parte, el representante Andrés Forero del Centro Democrático, explicó que "lo que está pasando con los presupuestos máximos es vergonzoso. Es inaceptable que por cuenta de los retrasos en los giros que hace el Gobierno Nacional a las EPS, haya riesgo de que pacientes de enfermedades de alto vayan a tener problemas en su atención".

Además, esbozaron que existe un incidente de desacato que adelanta la Corte Constitucional en contra del ministro al no cumplir las órdenes de la Sala Especial de seguimiento en relación con la Sentencia T-302 de 2017, que declaró el Estado de Cosas Inconstitucional por la vulneración de los derechos de la niñez wayúu.

Cabe mencionar que el funcionario este miércoles volvió a arremeter contra el manejo de la pandemia en el país, sugiriendo que se investigara porqué se crearon unidades de cuidados intensivos (UCI) sin tener al personal médico y de salud suficiente para su atención.