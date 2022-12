Radican primera demanda para tumbar la ley de ‘paz total’

Un grupo de congresistas de la oposición radicó una demanda de inconstitucionalidad, con la que se busca que se declare inexequible de ley de "paz total".

Las senadoras María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia, explicaron que en dicha norma se desconocen los derechos de las víctimas y favorece a los victimarios.

Para la senadora Holguín, la ley tiene tres vicios insubsanables de procedimiento e inconstitucionales, ya que no se tuvo el concepto del Consejo Superior de Política Criminal, no tiene consecutividad y no respeta el derecho a la igualdad de las víctimas.

Lea aquí: Reforma política avanza a quinto debate en Cámara de Representantes

"El Gobierno de Gustavo Petro desconocido de manera deliberada el diseño institucional las reglas para la formación de las leyes que están contempladas en la Constitución y el precedente con una misma ley de orden público del 2018", explicó.

A su turno, la senadora Valencia dijo que el Gobierno de Petro está utilizando indebidamente las facultades de la ley porque sacó con base en la misma, las facultades para liberar a la Primera Línea.

"No se le puede olvidar a los colombianos que el Congreso voto negativamente que no iba haber libertad para los criminales de la Primera Línea y a pesar de eso la quieren usar y también se negó el servicio social obligatorio", manifestó.

Lea también: Reforma política: denuncian mico para armar listas cerradas para las próximas elecciones

Para la senadora Cabal, la Constitución Política debe ofrecerle garantías a las víctimas que tiene el Estado colombiano, la obligación de investigar, juzgar y sancionar los hechos de violencia. Adicionalmente, dijo que las víctimas cuentan con los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición.

Puntualizó que la ley de 'paz total', vulnera completamente lo que es el eje axial de la Constitución Política Colombia y beneficia a criminales, que en su momento también habían sido favorecidos en el acuerdo de 'La Habana'.