Mediante un proyecto de ley estatutaria, la bancada en Cámara de Representantes del Pacto Histórico pretende “asegurar y proteger de manera integral” el derecho fundamental a la protesta social y la manifestación pública en Colombia.

Esta iniciativa, de 44 artículos, de autoría de los representantes Alirio Uribe y Pedro Suárez, establece unos “deberes y obligaciones” para las entidades del Estado, incluyendo a la fuerza pública que tendría limitaciones a la hora de intervenir en las manifestaciones.

Por ejemplo, solo podrían usar armas no letales y la intervención cuando se trate de movilizaciones que afecten los derechos de los demás ciudadanos deberá ser pacífica, en principio, a través de mecanismos de resolución de conflictos como la mediación.

Cuando se pretenda usar la fuerza, “la Policía Nacional deberá dar aviso a las personas que estén presentes en los lugares donde se desarrolle la protesta social y la manifestación pública, a través de un medio que garantice la publicidad al mayor número de personas”, según establece uno de los artículos del proyecto.

El representante Pedro Suárez explicó que “se pretende regular que haya claridad, que una cosa son los delitos, otra cosa es el terrorismo mismo y una cosa muy diferente es el ejercicio del derecho a la protesta, que no se puede seguir confundiendo y que no puede haber esas líneas en donde se excuse el ejercicio arbitrario de la fuerza pública frente quien ejerce su derecho fundamental”.

Otro artículo que ha generado polémica es el que pretende que los protestantes tengan derecho a réplica en los medios de comunicación públicos y privados, “frente a afirmaciones o comunicaciones que exprese cualquier funcionario o autoridad pública en relación con el ejercicio y desarrollo de protestas sociales y manifestaciones públicas”.

De otro lado, los marchantes deberán informar a las autoridades antes de la jornada “para que se tomen las medidas, si hay que despejar una vía, desviar el tráfico, lo que sea para que se garantice el derecho tanto de los que protestan como de los que no protestan. Para que haya una armonización entre esos derechos”, según manifestó el congresista Alirio Uribe.

También establece derechos para las víctimas, incluyendo el derecho a la verdad y a la justicia, y promueve la no repetición de violaciones de Derechos Humanos en el contexto de las protestas.

Al tratarse de un proyecto de ley estatutaria, la iniciativa deberá superar ocho debates para convertirse en realidad. No obstante, su trámite no será fácil, pues no ha iniciado y ya tiene reparos desde varios sectores políticos.

“Alertamos al país sobre preocupante Proyecto de ley del Pacto Histórico que dice regular la 'protesta' en Colombia. Obliga a dar réplica en medios de comunicación a manifestantes; anula acciones de la Policía Nacional y obliga a la Policía Nacional a dar aviso antes de actuar”, dijo el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid.