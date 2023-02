Radicarán proyecto para eliminar beneficio de casa por cárcel para corruptos

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Jorge Alejandro Ocampo, radicará a mediados de la próxima semana, un proyecto de ley en el Congreso de la República, con la intención de eliminar beneficios judiciales para políticos y funcionarios públicos que sean condenados por corrupción en el país, entre ellos, la casa por cárcel.

“Queremos que se acabe la casa por cárcel para los corruptos, porque los mayores delincuentes que son los de cuello blanco, hoy no terminan en las cárceles; ellos no comen carne podrida, no comen comida con gusano, no comen cosas mal preparadas, sino que se van a la mansión que compró con la plata que se robó y los vemos en televisión, en fiestas o se van a casas de la Policía a pasarla rico”, señaló el congresista.

Lea también: Nuevo agarrón en Twitter entre Miguel Polo Polo y el alcalde de Medellín

Añadió que pretende que este proyecto, el cual se discutirá en el legislativo, logre que no sólo sean los estratos más bajos quienes vayan a las prisiones en condiciones inhumanas, sino también “los que nos roban la plata de todos”.

Cabe mencionar que, en 2022, según la Misión de Observación Electoral, iniciativas de este tipo, que apuntan a atacar la corrupción, fueron ignoradas por los senadores y representantes a la Cámara, pues de 52 iniciativas, solo fue aprobada una y 16 más tuvieron avances en su discusión, entre ellas la reforma política presentada por el Gobierno, y el Código Electoral, cuya discusión fue aplazada hasta marzo de 2023.

Le puede interesar: De 26 iniciativas anticorrupción presentadas en el Congreso sólo una fue aprobada: MOE

Finalmente, Ocampo manifestó que "la cárcel no puede seguir siendo un foco de corrupción, donde los delincuentes entren por un delito y salgan aprendiendo cinco". Por ello, apoya el proyecto de justicia penal que radicó el ministro de justicia, Néstor Osuna, pero sugiere que se realicen algunos cambios al articulado.