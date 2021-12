Rafael Nieto no será candidato al Congreso por el Centro Democrático

Cuando Óscar Iván Zuluaga se quedó con la candidatura oficial del Centro Democrático para la Presidencia de la República, había quedado claro que los precandidatos de la colectividad aspirarían al Congreso en el 2022.

Así ocurrió con María Fernanda Cabal, Alirio Barrera y Paloma Valencia, quienes tuvieron lugares privilegiados en la lista del uribismo al Senado. Cabal tendrá el número 100, Barrera el número 2 y Valencia el número 10.

Sin embargo, el exministro Rafael Nieto no quedó incluido en el tarjetón del Centro Democrático y según confirmaron algunas fuentes, fue por decisión propia.

Aunque no se conocen aún las razones por las cuales decidió no presentarse en los próximos comicios legislativos, fuentes indican que una de las razones pudo haber sido las diferencias que tiene con algunos miembros del uribismo que hoy quedaron en la lista.

No obstante, Nieto ha dejado entrever en algunas oportunidades que no le interesa mucho trabajar desde el Congreso, sino desde el poder Ejecutivo, lo cual sería otra de las razones que lo habrían llevado a no integrar las listas del Centro Democrático.

Por ahora, Rafael Nieto seguirá comprometido con el impulso de la candidatura presidencial de Óscar Iván Zuluaga, como quedó consignado en los acuerdos que se hicieron desde el principio entre todos los aspirantes del uribismo.

La Registraduría Nacional del Estado Civil entregará un plazo adicional a los partidos políticos por si quieren introducir algunos cambios en sus listas de candidatos tanto al Senado como a la Cámara de Representantes en las circunscripciones de los diferentes departamentos del país.