"Recursos para pequeños productores del campo no estaban llegando": Procuraduría

El procurador destacó que debido al seguimiento preventivo que se hizo al programa de Finagro, varios beneficiados con estas ayudas decidieron devolver los recursos para que fueran otorgados a los pequeños productores del campo.

“Se devolvieron 50.000 millones de pesos en créditos otorgados, pero aspirar que estos créditos lleguen de manera inmediata a quien lo necesita es muy difícil, porque si la estructura bancaria pública no funciona y no está conectado a la realidad no tiene los mecanismos para llegar”, advirtió..

Finalmente, el funcionario señaló que la baja conectividad que hay en las zonas rurales del país se convierte en una barrera para que los pequeños campesinos puedan acceder a los créditos y beneficios que se otorgan a través de entidades públicas, como el Banco Agrario.