Recusaciones enredan discusión de la reforma pensional en el Senado

La Comisión Séptima del Senado de la República no pudo continuar la discusión de la reforma pensional, por cuenta de que todos los congresistas que conforman esa célula legislativa fueron recusados para que no pudieran avanzar en el trámite del proyecto.

Según la norma, dichas recusaciones deben ser resueltas por la Comisión de Ética del Senado de la República, lo que para algunos impide que se pueda continuar avanzando con la iniciativa, hasta tanto las mismas sean resueltas.

En vista de esto, congresistas como Lorena Ríos, Ana Paola Agudelo y Honorio Henríquez se retiraron de la sesión, lo cual dañó el quórum para poder votar el proyecto.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, afirmó que se trata de una maniobra para dilatar el trámite y evitar que la reforma pensional pueda salir adelante en su primer debate.

“Creo que estamos ante el típico caso de un filibusterismo De alguien que no quiere dar la cara y que intenta que el Congreso no tome una decisión a punta de estas argucias que a mí me suenan más a trampa que a un debate jurídico”, señaló.

Los recursos que llegaron a la mesa directiva de la Comisión Séptima establecen que por tener más de 35 años y por el hecho de que algunas legisladoras son madres, pueden estar incursos en causales de impedimento debido a la edad que se plantea en el régimen de transición que se plantea en la reforma y los beneficios de reducción de semanas de cotización para las mujeres que tengan hijos.

La Comisión de Ética del Senado es la encargada de dirimir este conflicto y resolver las recusaciones presentadas contra los congresistas.