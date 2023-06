Recusan congresistas del Pacto Histórico para que sean excluidos de comisión que investigará a Petro

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Christian Garcés, denunció al presidente Gustavo Petro hace una semana ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial, tras los audios del exembajador Armando Benedetti relacionados con el ingreso de 15.000 millones de pesos.

El mismo congresista presentó una recusación contra Alirio Uribe Muñoz y Gloria Arizabaleta Corral, dos de los representantes que hacen parte de esa misma célula legislativa, para que sean apartados de la investigación al existir “conflicto de interés” por ser militantes del Pacto Histórico.

“Como uno de los denunciante por no haber respetado los topes de la campaña de Gustavo Petro y también por los audios de Benedetti donde se habla de más de 15.000 millones de pesos que no fueron reportaron, presento esta recusación contra Uribe y Arizabaleta, quienes hacen parte de la coalición del Pacto Histórico y no deberían estar en la terna que se va encargar de hacer el estudio y el trámite de las denuncias, no solamente la mía sino de otros congresistas y ciudadanos”, indicó Garcés.

El congresista agregó que “esperamos que ellos se aparten del proceso porque se inscribieron al Congreso y ganaron sus curules haciendo parte del Pacto Histórico. Exigimos transparencia y un resultado claro y espero como representante que la investigación llegue en acusación a la plenaria, para que sea la plenaria la que decida sobre este proceso”.

Desde el Pacto Histórico respondieron que esta “jugadita” de la oposición no es posible, pues los miembros de esta comisión son escogidos por los mismos congresistas.

“Ganas de la posición inventarse cosas para sacarnos de la comisión, lo que dicen de recusarnos por ser del Pacto Histórico pues no es posible porque la comisión se compone de representantes a la Cámara elegidos por cociente electoral, o sea los demás votaron por nosotros. Uno ahí no actúa como partido, actúa como fiscal y nos debemos apegar a la ley”, manifestó el congresista Alejandro Ocampo.

Esta es la primera acción concreta de la oposición en medio de la molestia, porque la mayoría de las investigaciones contra el presidente que reposan en la comisión están en manos de fichas del Pacto Histórico.