Reforma a la Justicia: avanzan los debates entre el Ministerio y los expertos judiciales

El Ministerio de Justicia inició los debates con los 40 expertos de la Comisión en aras de crear diversos proyectos que harán parte de la reforma a la justicia. En el primer encuentro se recibieron ideas y propuestas de todos los temas los cuales se unificarán para elaborar borradores de textos que serán presentados en las primeras semanas de febrero.

El ministro Néstor Osuna, quien lidera la iniciativa, aseguró que no se descarta la posibilidad de formar comisiones temáticas con el fin de lograr una justicia más eficaz, rápida y accesible. Además, se buscará difundir los avances de las reformas por todo el país utilizando pedagogía como foros y charlas.

"De aquí al 2 de febrero, cada persona de la Comisión va a aportar sus ideas, sus comentarios, sus críticas, sus iniciativas, sus proyectos y además vamos a tener abierta un canal de comunicación directo de la población con el Ministerio de Justicia para que cualquier persona que tenga una iniciativa en reformas a la justicia la pueda enviar", dijo el Ministerio de Justicia

Cabe resaltar que, la segunda reunión de los expertos será el 16 de febrero para seguir abordando temas como el sistema penal, los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, justicia civil, enfoques raciales y étnicos de la justicia actual, entre otros.

Otra de las conclusiones es que no se descarta que durante el primer semestre se presenten ante el Congreso algunas propuestas.

"Personalmente, desde el Gobierno yo me encargaré de irlos también socializando desde un primer momento con miembros del Congreso y también adquirir el compromiso con todos ellos de ir por todo el país en los foros que se convoquen para ir haciendo difusión de los avances que se vayan teniendo aquí en temas de reforma a la justicia. Eventualmente, algunos de esos visitas me acompañan algunos miembros de la comisión para utilizar, digamos, muchas sedes y foros que se presentan", precisó Osuna.

El ministro Osuna aseguró que no se presentará ningún proyecto ante el Congreso por ligereza. "Algunos proyectos a lo mejor implican un análisis más detallado, los iremos analizando de tal modo que en el momento que estén listos se presenten al Congreso y no por urgencias llevaremos proyectos que no están suficientemente madurados".

De igual manera, se dejó claro que si son necesarias las modificaciones a la Constitución para modificar la Reforma, estas serán las mínimas posibles y muy prudentes.

Finalmente, la Comisión aumentó sus integrantes de 34 a 40, algunos de los nuevos participantes son Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá y José Reyes Rodríguez, director de la Justicia Penal Militar.