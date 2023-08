Reforma a la salud: Alejandro Gaviria espera que el Gobierno "abra los ojos " y consolide acuerdos

El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, afirmó en el foro de la reforma a la salud, realizado por la Confederación General del Trabajo (CGT), en apoyo de la Universidad Javeriana, que espera un consenso de esta iniciativa en el Congreso de la República.

El exfuncionario indicó que está a la expectativa que el Gobierno ceda para llegar a unos acuerdos que permitan la construcción de una mejor reforma a la salud para los colombianos.

“En el debate que viene esperamos que podamos llegar a acuerdos, y que en estos meses ha ocurrido algo que en este país no había ocurrido y es que el gobierno tiene un congreso en contra no hay una coalición mayoritaria para este gobierno, y que eso le permite abrir los ojos y decir yo quiero llegar a un acuerdo, eso nos enrutaría a una reforma que sea mejor, que logre retornar a la ruta reformista, gradualista y con acuerdos, y dejar a un lado sueños disruptivos, no basados en mayorías sino en minorías que creen que van a resolver con unos pocos artículos un problema a de esta complejidad”, sostuvo.

Destacó que la reforma a la salud se ha trasladado a la polémica de que Colombia deba tener un pagador único y público.

“Un pagador único ha funcionado en algunos países como en Corea, que tiene un estado mejor que el nuestro y unas capacidades acumuladas en temas informáticos, pero sin una estrategia clara es cuando digo miremos a Colombia, veo lo que se intentó en el Seguro Social, se generó una deuda en ocho meses que fue una locura, y quebró el seguro luego vinieron las secretarías de salud, la experiencia del magisterio me llevan a levantar la bandera roja y decir cuidado nos equivocamos, si se destruyen las EPS, porque este es un debate que no he entendido, que es destruir para construir , puntualizó.