Reforma a la salud: César Gaviria habría autorizado a liberales a votar los primeros artículos

Comenzó la votación del articulado de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara y los congresistas aprobaron los primeros tres incisos de la polémica iniciativa, luego de los consensos que ha logrado el Gobierno con los partidos políticos.

Sin embargo, llamó la atención que el Partido Liberal y el Partido de 'la U' votaron afirmativamente estos tres artículos, pese a que la decisión que habían manifestado era no hacerlo.

En el caso del liberalismo, el expresidente César Gaviria había advertido en semanas anteriores que se vendrían sanciones para los parlamentarios que voten favorablemente la propuesta legislativa.

Sin embargo, fuentes oficiales de la colectividad informaron que los legisladores le consultaron a Gaviria si los tres artículos podían ser votados y él aceptó, teniendo en cuenta que los mismos no afectan sustancialmente el funcionamiento del sistema de salud.

Sin embargo, el liberalismo, en cabeza del expresidente Gaviria, se mantiene firme en que si no se hacen los cambios que están solicitando y no se incluyen las líneas rojas, no votarán la totalidad del proyecto.

Por los lados del Partido de 'la U', lo que se ha sabido es que la concertación ha sido mucho mayor y el diálogo que ha sostenido el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo con la presidenta de la colectividad, Dilian Francisca Toro, han dado sus frutos.

“Tergiversar la realidad con suposiciones políticas cargadas de ideología, poco aportan al debate y al país. La postura de 'la U' siempre ha sido respaldar una reforma a la salud que salve vidas; en este sentido, nos reafirmamos en votarla favorablemente si se incluyen las proposiciones que con sustento técnico y bajo los principios que sea un sistema viable, y de oportunidad y calidad para los pacientes”, señaló Toro recientemente.

Hasta el momento, los únicos que se mantienen firmes en no votar la reforma a la salud son los miembros de la bancada del Partido Conservador.

“Así nos quedemos solos, no respaldaremos a una iniciativa que afecte a los colombianos”, dijo su presidente, Efraín Cepeda.