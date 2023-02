Reforma a la salud: César Gaviria propone acuerdo para no “arrasar e inventar otro sistema”

Este viernes, el Gobierno radicará en el Congreso el proyecto de reforma a la salud, cuyo texto aún no se conoce pero genera preocupación en varios sectores políticos y sociales del país.

La iniciativa ha puesto a los partidos políticos a sentar posiciones en contra, por ejemplo, de la posibilidad de eliminar las EPS, que han garantizado que haya una mayor cobertura en salud para los colombianos.

El expresidente César Gaviria, jefe del liberalismo, ha sido uno de los más críticos y ha pedido que se busque la manera de mejorar el sistema, sin que ello signifique “arrasar” con lo que ya funciona.

Le puede interesar: Reforma a la salud: se conocen las EPS del régimen contributivo invitadas a la reunión con Petro

“Yo y el partido hemos sido amigos de no pensar que el sistema hay que arrasarlo para volverlo a inventar, sino que el sistema se puede todavía mejorar mucho a pesar de que tiene muchos logros; se considera como el sistema 22 en el mundo por la Organización Mundial de la Salud y el principal sistema entre todos los países emergentes. Hemos hecho una buena cantidad de propuestas sobre como el sistema se puede mejorar”, indicó.

Para ello, el líder del Partido Liberal propuso que se busque un acuerdo con todos los sectores políticos y sociales para sacar adelante una reforma que le sirva al país y que no se centre solo en las propuestas iniciales que trae el Gobierno.

“Podemos colaborar todos en la idea de encontrar una iniciativa que convoque a muchos sectores políticos y sociales y no simplemente sea una discusión que no se salga de la propuesta oficial que aún no conocemos bien, solo sus enunciados, pero lo que se conoce es suficiente para hacer pronunciamientos, para hablar del sistema y encontrar un camino para que se preste un mejor servicio a todos los colombianos”, manifestó.

Lea también: Partido Conservador confirmó que Carlos Trujillo seguirá siendo el presidente de la colectividad

“Estamos seguros de que el Gobierno del presidente Petro atenderá las propuestas, las ideas que surjan”, indicó Gaviria, quien ya entregó directrices a los congresistas de su partido sobre la reforma a la salud.

Durante la más reciente reunión de bancada del liberalismo, el expresidente Gaviria pidió a los legisladores no votar ciegamente los proyectos del Gobierno y analizar muy bien qué le sirve y qué no le sirve al país.