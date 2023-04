"Reforma a la salud debe estar dirigida para servir a colombianos", asegura Dilian Francisca Toro

La bancada del Senado y la Cámara de Representantes del Partido de 'la U' afirmó que apoyará el proyecto de reforma a la salud, siempre y cuando queden incluidas 133 modificaciones a la iniciativa.

En diálogo con RCN Radio, Dilian Francisca Toro, presidenta del Partido de la U, aseguró que el proyecto de la reforma a la salud debe estar dirigido a servir a los colombianos.

"Las proposiciones son fundamentales para lograr ese cambio que queremos nosotros y ese acuerdo que hicimos con el presidente, Gustavo Petro, que no está reflejado aún en el proyecto. Esto busca ser útil para la sociedad, por lo que se decidió que si no se incluyen, pues no se votará”, expresó.

La dirigente política señaló que algunas de las proposiciones planteadas por su partido, “son solo modificaciones de redacción o de definiciones que hay que mejorar, porque hicimos un trabajo bien hecho y lo que queremos es que salga una reforma que mejore las condiciones de vida de las personas, pero que también se construya sobre lo que ya está construido. Hay cosas sustanciales que las expresamos”.

Cabe mencionar que el ministro del interior, Alfonso Prada, ha mencionado que 42 de las 133 preposiciones que realizó el Partido de a U deben analizarse “de fondo” y que las demás "son de forma”.