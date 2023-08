Reforma a la salud: ¿Gobierno dirá a los congresistas que ya no se eliminarán las EPS?

El Gobierno Nacional quiere buscar acuerdos con los partidos políticos para poder sacar adelante las reformas sociales que quiere impulsar este semestre en el Congreso, razón por la que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quiere sostener reuniones con los legisladores en los próximos días.

Varios senadores criticaron que la administración del presidente Gustavo Petro haya querido imponer sus criterios en varios proyectos como la reforma a la salud, que no ha logrado un consenso suficiente, lo que ha hecho que la iniciativa se encuentre congelada en la plenaria de la Cámara de Representantes.

En medio de esa situación, en una declaración que entregó a la FM de RCN el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el funcionario afirmó que una de las estrategias ahora será convencer a los legisladores de la necesidad de la aprobación de esta y otras reformas, diciéndoles que la intención del Gobierno no es eliminar las EPS como se había planteado en el pasado.

“Este Gobierno quiere hacer un ejercicio de persuasión. Nosotros le vamos a decir (a los congresistas) que llevemos la salud a las zonas rurales, a esos ciudadanos que ustedes representan también necesitan salud y no le dañemos la salud a quienes están siendo bien atendidos, sino que esa buena atención llevémosla a todo el territorio nacional porque no vamos a acabar las EPS, sino que vamos a tratar de hacer énfasis en un sistema preventivo de salud, construir centros de salud en donde desaparecieron hace muchos años y llevar equipos médicos a donde no están siendo atendidos en salud”, dijo Velasco.

Sobre la reforma pensional, Velasco dijo que la intención del Gobierno es lograr acuerdos con los dirigentes políticos para que las personas de la tercera edad tengan la posibilidad de tener un sustento.

El ministro Velasco afirmó que él será el encargado de convocar a los diferentes sectores políticos, empresariales, de la sociedad civil, entre otros, para alcanzar ese gran acuerdo nacional que propuso el presidente Gustavo Petro este siete de agosto durante el balance de su primer año de gobierno.