Reforma a la salud: Hace falta más pedagogía y un 'mea culpa' del gobierno, advierte viceministro

El viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez, reconoció que la principal barrera que ha tenido el proyecto de reforma a la salud que avanza en el Congreso de la República, es la falta de pedagogía.

El funcionario señaló que se debe reconocer que las principales fallas han estado en la comunicación. “Creo que hace falta más pedagogía, y ahí sí un 'mea culpa' del Gobierno de no poder avanzar, porque hemos recibido una andanada que ha sido generar pánico y miedo”, sostuvo.

Martínez señaló que no se pueden seguir diciendo cosas alrededor de la reforma que no son verdad. “Hemos escuchado que se va a arrasar con todo y eso no es así. Aquí tenemos unos prestadores de salud importantes, sobre todo en mediana y alta complejidad, especialmente en las instituciones privadas que las necesitamos para el nuevo sistema de salud”, destacó.

El viceministro de Salud apuntó que hace falta una mejor comunicación, y pedagogía en este proceso.

“Como hay una pugnacidad de quienes defienden el statu quo, entre los que defienden que los recursos públicos de destinación específica puedan destinarse para otro lado y quienes defendemos la otra mirada de poder asignar los recursos frente a las necesidades de la población, ahí se va a tener una pugnacidad que ojalá se resuelva rápidamente mediante la comunicación”, señaló.

Cabe mencionar que la discusión de la reforma a la Salud fue aplazada para el próximo siete de noviembre, ya que los congresistas están concentrados esta semana en los resultados de los escrutinios.

Hasta el momento han sido aprobados 63 artículos de la iniciativa y han sido eliminados ocho, tras considerarse inconvenientes.