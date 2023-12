Reforma a la salud hoy no tiene mayorías en el Senado: así están las cuentas para hundir el proyecto

El senador Marcos Daniel Pineda afirmó que “el Partido Conservador tiene reparos y nuestro voto será NO, mientras el Gobierno Nacional no tenga en cuenta las líneas azules que nosotros presentamos, tal y como está la reforma a nosotros no nos gusta y confiamos en que las cuentas no le dan al Gobierno en la plenaria del Senado”.

El senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, sostuvo que el ambiente en el Senado no es favorable ni para la reforma a la salud, ni para las demás reformas sociales.